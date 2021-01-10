شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تقصف وتحاصر قرى شرقي ذمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها باليمن، ومحاولاتها تركيع المناطق وإخضاع أهاليها بالقوة المسلحة المفرطة، بعد فرض حصار خانق على قرى شرقي ذمار، سبقه قصف عشوائي بمختلف الأسلحة، أسفر عن سقوط قتلى، وجرحى، كما واصلت حملاتها العسكرية الغاشمة في مديرية التعزية، شمال شرقي تعز، في وقت أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، «مسام»، لنزع الألغام، تمكنه، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من انتزاع 1.567 لغماً في مناطق يمنية عدة، وأكد مقتل أحد أفراده.

وتفرض الميليشيات الانقلابية، منذ مساء أمس الأول السبت، حصاراً خانقاً على قرية المشاخرة، في مديرية الحداء، شرقي مدينة ذمار. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات، سيّرت، مساء أمس الأول السبت، حملة مسلحة ضد أهالي قرية «المشاخرة» في مديرية الحداء، شرقي مدينة ذمار، بعد قصف عشوائي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منازل الأهالي، ما أسفر عن سقوط قتلى، وجرحى.

واستقدم الانقلابيون أكثر من عشر مركبات عسكرية، ومدرعات، بحجة عدم التزام أهالي القرية بتوجيهات فرضتها عليهم بشأن عقد صلح قبلي مع قرية مريد. وخلال الحملة اختطفت الميليشيات، أمس الأحد، سبعة من أهالي قرية المشاخرة من مزارعهم، بعد نهبها، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وسيطرت الميليشيات الحوثية، أمس الأحد، كلياً، على عزلتي الحيمة العليا، والحيمة السفلى، بمديرية التعزية، شمال شرقي مدينة تعز، إثر حملة استمرت ثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن سقوط قتلى، وجرحى، ومختطفين، بينهم نساء، وأطفال.

وأكد «مركز تعز الحقوقي»، غير الحكومي، ارتفاع عدد ضحايا حملة الحوثيين على منطقة الحيمة إلى 41 قتيلًا، وجريحاً. وبين المركز، في بيان له، ارتفاع عدد ضحايا القصف الحوثي على منطقة الحيمة إلى 10 قتلى، و31 مصاباً، حتى، مساء أمس الأول السبت، فيما بلغ عدد المختطفين 144، بينهم 13 طفلاً، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وداهمت الميليشيات، بحسب البيان، 109 منازل في المنطقة، فيما تعرض 19 منزلاً آخر للتدمير جراء القصف المتواصل، منوها بأن جرائم الحرب التي يمارسها الحوثيون في منطقة الحيمة تصاعدت بشكل مروع.

وكانت الميليشيات الحوثية شنت، يوم الأربعاء الماضي، حملة واسعة مكونة من عشرات المركبات المسلحة، ومدرعات، ومدفعية متوسطة، على منازل وأهالي منطقة الحيمة، بحجة البحث عن مطلوبين، جوبهت بمقاومة مسلحة من أهالي القرية.

على صعيد آخر، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لنزع الألغام، انتزاع فرقه الهندسية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 1.567 لغماً في مناطق ومحافظات اليمن، فيما كان أعلن، مؤخراً، مقتل أحد أفراده أثناء محاولته انتزاع لغم حوثي في محافظة الجوف. وأوضح بيان صادر عن المركز، أن الألغام المنزوعة شملت 201 لغم مضاد للأفراد، و130مضاداً للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة، و19عبوة ناسفة، كما بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي، والمدارس، والمنازل اليمنية، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.