شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستعد للأسوأ بعد موجة البرد.. وإصابات في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت السلطات الإسبانية جهودها، أمس الأحد، وبدأت تستعد للأسوأ، غداة عاصفة ثلجية، لإزالة الثلوج في مدريد وفي قسم من البلاد قبل وصول موجة برد غير مسبوقة خلال الساعات المقبلة ستنخفض فيها الحرارة إلى دون الصفر، بدأت معها إرسال قوافل تحمل إمدادات غذائية إلى المناطق المتضررة، في وقت لقي فيه شخص حتفه في اليابان وأصيب العشرات، بعدما تقطعت السبل بالمئات في طقس مماثل تشهده البلاد.

وحتى أمس الأحد، خلفت العاصفة الثلجية القوية «فيلومينا» التي تجتاح إسبانياً حالياً أربعة قتلى، وشللاً كبيراً في النقل في البلاد، بسبب تساقط ثلوج تاريخية لم تشهدها البلاد منذ عقود، وأمطار غزيرة في عدة مناطق.

وبدأت السلطات الإسبانية تستعد إلى الأسوأ، إذ يتوقع تسجيل «درجات حرارة أدنى من الصفر بعشر درجات مئوية» في غالبية المناطق الداخلية من البلاد بدءاً من اليوم وحتى الخميس، وفقاً للأرصاد الجوية الإسبانية.

وقال رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، أمس: «هدفنا الاستفادة من كل دقيقة قبل الاثنين حين ستنخفض درجات الحرارة» لإزالة الثلوج من الطرق الرئيسية قبل أن يتحول الثلج إلى جليد. ونبه إلى أنه «بحلول نهاية الأسبوع سيكون من الصعب جداً التنقل» في العاصمة.

وفي مدريد، نشر الجيش لإزالة الثلوج من مدرجات المطار التي بقيت مغلقة حتى بعد ظهر، أمس، ومن الطرق المؤدية إلى المستشفيات. وغطت مدريد ومناطق في إسبانيا طبقة كثيفة من الثلج يومي الجمعة والسبت، ما أدى إلى توقف الحركة في الطرق.

وبدأت الحكومة أمس، إرسال قوافل إمدادات غذائية إلى المناطق المتضررة من العاصفة. وكانت حركة المرور معطلة في أكثر من 700 طريق حتى صباح، أمس، بينما تم إلغاء القطارات من وإلى مدريد. وتحركت العاصفة الثلجية، أمس، نحو مناطق أراجون وكتالونيا في شمال شرقي البلاد، التي تأثرت بتساقط ثلوج أقل كثافة مما كان عليه الحال في وسط البلاد.

وفي اليابان، حيث تشهد البلاد أيضاً طقساً مماثلاً، لقي شخص واحد حتفه، وأصيب 76 آخرون بسبب التساقط الكثيف للثلوج في أرجاء البلاد، إذ تقطعت السبل بأكثر من 1000 سيارة في وسط اليابان أمس.

وتواصل تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة باليابان، ما أجبر محافظات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.

وأعلنت إحدى الشركات المشكلة للطرقة السريعة، أن حوالي 200 سيارة كانت عالقة على طريق هوكوريكو السريع، في محافظة فوكوي حتى الساعة 11 صباحاً، بينما ظلت 830 سيارة أخرى عالقة في أقسام أخرى من الطريق السريع منذ السبت.

وتعطلت 200 سيارة أخرى في محافظة توياما، بعدما سدت شاحنة كبيرة طريق توكاي-هوكوريكو السريع. وقالت حكومة المحافظة، إن نحو 50 عضواً من قوات الدفاع المدني شاركوا في أعمال الإنقاذ، حيث

نقلت سيدة ورجل أربعيني إلى المستشفى بعدما قضيا ساعات طويلة عالقين في السيارة. وشهدت بعض المناطق اليابانية تعليق خدمات السكك الحديدية بسبب الثلوج. وطالب هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بتوخي الحذر من المزيد من الاضطرابات المرورية بسبب تساقط الثلوج وتجمد الطرق. وتوقعت الهيئة تساقط ثلوج كثيفة من المناطق الشمالية إلى الغربية على الجانب البحري من اليابان حتى اليوم.كما حذر مسؤولون من تساقط المزيد من الثلوج في هوكوريكو ومحافظة نيجاتا ومناطق أخرى. ( وكالات)