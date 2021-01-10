شكرا لقرائتكم خبر عن بنس لا يستبعد عزل الرئيس وسط مخاوف من «خطوات طائشة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت فرصة الديمقراطيين في عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب متاحة أكثر من أي وقت مضى، بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن نائب الرئيس مايك بنس، لوح باحتمال العزل بناء على التعديل ال25 من الدستور، نائياً بنفسه عن الرجل الذي ظل يدعمه لسنوات في البيت الأبيض.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مقربة من بنس قوله إنه لا يستبعد عزل الرئيس ترامب «في حال أصبح أقل توازناً من الناحية العقلية»، وسط مخاوف من اتخاذ ترامب «خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر».

غضب وإحباط

وأكدت مصادر إخبارية أمريكية أن نائب الرئيس مايك بنس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، وأن ترامب غاضب جداً من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

ويعتزم نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في حين سيغيب عنها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يزداد عزلة في آخر أسبوعين من ولايته. وأعلن بايدن أن بنس «مرحب به» في حفل أداء اليمين الدستورية، فيما اعتبر من «الجيد» إعلان ترامب عدم حضوره المراسم. وحض القادة الديمقراطيون مايك بنس على تفعيل التعديل الدستوري ال25 وإعلان عدم أهلية ترامب لممارسة مهامه.

إجراءات العزل

ويواجه ترامب آلية عزل هي الثانية في ولايته في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. ويتضمن النص الذي صاغه نواب ديمقراطيون، اتّهاماً لترامب بأنه «تعمّد إطلاق تصريحات شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونجرس، فيما طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتحرك إذا لم يقدم ترامب استقالته وطلبت من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي الذي يسمح بعزل الرئيس إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية معتبرة إن ترامب «ارتكب أمراً خطيراً للغاية يستوجب مقاضاته». وقال النائب الديمقراطي تيد ليو إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعاً يدعو لمساءلة ترامب،مضيفاً أن هناك 180 نائبا داعماً لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله.

دعوات للتنحي

في ذات السياق، تصاعدت دعوات الحزبين التي تطالب ترامب بالاستقالة تجنباً لإجراءات العزل،

وقالت السيناتور الجمهورية ليزا مركاوسكي إنه ينبغي على ترامب التنحي فوراً، وإنه إذا لم يكن بمقدور الحزب الجمهوري النأي بنفسه عنه فإنها غير متأكدة من استمرارها في الحزب.

وأضافت لصحيفة آنكوريدج ديلي نيوز أنها ترغب في خروج ترامب من المنصب وقالت «أريده أن يستقيل. لقد تسبب فيما يكفي من الضرر».

من جانه، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي، أمس الأحد، إن على الرئيس دونالد ترامب الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في أحداث عنف خلفت قتلى. لكن حلفاء ترامب ومنهم السيناتور لينزي جراهام وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي دعوا الديمقراطيين إلى وقف مسعى المساءلة بدعوى الحفاظ على الوحدة.

وقال ويب جيمس كلايبورن وهو نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأحد، إن بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وتابع قائلا لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية «أعتقد أنها ستصاغ (الاثنين) قد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعليا (على المجلس) لكنني أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع».

خطوات عاجلة

في المقابل، كثف الرئيس المنتهية ولايته وعدد من أنصاره في الحزب الجمهوري اتصالاتهم، لوقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه خلال الأيام المقبلة، حسبما قالت صحيفة «واشنطن بوست».

وذكرت أن ترامب وبعض الجمهوريين في الكونجرس كثفوا جهودهم، لتعطيل اعتزام الديمقراطيين العزل بناء على التعديل ال25 للدستور. وأضافت أنه «خلف الأبواب المغلقة، يشجع ترامب وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، الحلفاء على التصدي للمساءلة المحتملة»، التي قد تفضي إلى العزل.

ويطلب ترامب وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع «تويتر» تؤكد إدانة هذه الخطوة، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.(وكالات)

البابا يحث الأمريكيين على نبذ العنف

حث بابا الفاتيكان فرنسيس، الأمريكيين ،أمس الأحد، على نبذ العنف والسعي للتصالح و«حماية القيم الديمقراطية» ،بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي ،والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال البابا في عظته الأسبوعية: «أكرر القول إن العنف تدمير للذات، دائماً. العنف لا يحقق أي مكاسب ويضيع الكثير جداً بسببه».

وأضاف البابا: «أناشد سلطات البلاد وجميع السكان التحلي بإحساس عال بالمسؤولية من أجل تهدئة الأمور وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي».

وقال فرنسيس إنه يرغب في إرسال «تحية مفعمة بمشاعر المودة» إلى جميع الأمريكيين قائلاً: إن البلاد «اهتزت جراء الهجوم الأخير على الكونجرس». (رويترز)