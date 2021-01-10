شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة 33 خلال احتجاجات جنوبي العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت الاحتجاجات، أمس الأحد، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل شرطي وجرح 33 آخرين خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن اندلعت في الناصرية، في حين ألقت القوات الأمنية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش»، خلال عملية أمنية بمحافظة كركوك بشمالي البلاد، مشيرة إلى القبض على 27 متهماً من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: «قتل شرطي وجرح 33 شرطياً أيضاً في الاحتجاجات التي جرت، أمس الأحد، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار». ولم تذكر الخلية أسباب قتل الشرطي.

وكان نشطاء أكدوا، في وقت سابق، أن «الاحتجاجات تجددت صباح أمس بعدما قطع محتجون بعض الطرق بالإطارات وأحرقوها احتجاجاً على عمليات الاعتقال التي طالت نشطاء في الأيام الأخيرة». وأضافوا، أن «عمليات كر وفر حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية واستخدم الرصاص الحي أيضاً». وقال مصدر أمني إن «صدامات وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية». وذكر أن «الصدامات تسببت في وقوع إصابات بين الجانبين، تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج». وكان مصدر أمني ذكر أن مجموعة من الشباب المحتجين في الناصرية قاموا بقطع الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان صحفي، أن مفارز الاستخبارات في كركوك تمكنت من القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لتنظيم داعش. وأضافت، أن المعتقل تم الوصول إليه من خلال اعترافات عنصر آخر، ألقي القبض عليه سابقاً، وينتمي ل(أشبال الخلافة) في التنظيم. وأشارت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن الملقى القبض عليه يكنى (أبو أنس) واعترف بانتمائه للتنظيم منذ عام 2007، وبأنه بعد استكمال تدريباته في أحد المعسكرات تم تنسيبه إلى مفرزة عسكرية في (ديوان الجند) واشترك في هجوم على القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة أن مفارزها تمكنت من القبض على 27 متهماً بينهم أربع نساء في مناطق متفرقة من بغداد مطلوبين وفق مواد واحكام جنائية مختلفة صادرة من القضاء. وأضافت، أن هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز وكالة الاستخبارات للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من تلك العناصر وفق القانون، حيث تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية.