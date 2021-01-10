شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي: الحوارات برعاية الأمم المتحدة هدفها التوفيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس النواب الليبي أن الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هي توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة في المشهد السياسي وليس دعوة للترشح والانتخاب،فيما أصدرت عملية «إيريني» الأوروبية البحرية تقريراً حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا،في حين تستعد بلديات الواحات «جالو، أوجلة، اجخرة» لأول انتخابات بلدية في شرق ليبيا لهذا العام، تحت تأمين الجيش الليبي.

وقال المستشار الإعلامي للمجلس فتحي المريمي - في تصريح لموقع «بوابة الوسط» الليبية،أمس الأحد «إن الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية».

إلى ذلك،أصدرت عملية «إيريني» الأوروبية البحرية تقريراً حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

دوريات للتحقق من 1560 سفينة

وأشار التقرير إلى أن القوات التابعة للعملية قد سيّرت دوريات بالبحر الأبيض المتوسط للتحقّق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء 62 زيارة «ودّية» على متن السفن التجارية.

كما أجرت العملية الأوروبية 6 عمليات تفتيش للتحقق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.

وعلى مستوى العمليات الجوية، كشف التقرير عن فحص «إيريني» ل25 مطاراً ومهبطاً، إضافة إلى مراقبتها ل 155 رحلة جوية، ذهاباً وإياباً إلى ليبيا.

وفي سياق آخر، أصدرت العملية الأوروبية البحرية 17 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ومنع تهريب النفط.

وخلال هذه الفترة، قدّم مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي «EUSATCEN»، حوالي 436 مجموعة من صور الأقمار الصناعية بناءً على طلبات «إيريني».

الجيش يستعد لتأمين الانتخابات البلدية

على صعيد آخر، تستعد بلديات الواحات «جالو، أوجلة، اجخرة» لأول انتخابات بلدية في شرق ليبيا لهذا العام، تحت تأمين الجيش الليبي.

ودعمت الحكومة الليبية المؤقتة العملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث، وتبدأ صباح اليوم الاثنين، أول أيام الاقتراع.

ويشارك في العملية الانتخابية 629 ألفاً و239 ناخباً وناخبة.

بينما يشارك في البلديات الثلاث 12 ألفاً و421 ناخباً وناخبة.

سقوط مدوٍ للإخوان في معاقلهم

وفي وقت سابق، أصيب تنظيم الإخوان الإرهابي بخيبة فادحة في معاقلهم بالغرب الليبي، في الانتخابات البلدية بالبلديات الأربع التي جرت الخميس الماضي.

وذكرت مصادر حقوقية ليبية أن قوائم مرشحي الإخوان في بلديات حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخيار وزليتن غرب ليبيا، لاقت عزوفاً كبيراً من الناخبين، في مقابل قوائم أخرى تدعم قيام دولة المؤسسات والجيش والشرطة والسلم الأهلي المجتمعي. وأكدت المصادر،تقدم قائمة البوصلة في بلدية زليتن من المستقلين في مقابل قائمة النخلة التابعة لتنظيم الإخوان في نفس البلدية.(وكالات)