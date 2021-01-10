شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة نمساوية متهمة بالسرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت كريستين أشباخر، وزيرة العمل والعائلة والشباب في النمسا، استقالتها بعد سنة من تسلمها مهامها، غداة اتهامها بسرقة أعمال جامعية عدة.

واتُّهمت الوزيرة، البالغة 37 عاماً، ب«السرقة الأدبية، واستخدام اقتباسات مغلوطة، وجهل أصول اللغة الألمانية»، في أطروحة الماجستير التي قدمتها في 2006، على ما ورد في مدونة الخبير المتخصص في رصد عمليات التزوير في الشهادات الجامعية، ستيفان فيبر.

ونالت أشباخر شهادتها الجامعية بدرجة «جيد جداً» من جامعة العلوم التطبيقية في فينر-نويشتات، قرب فيينا.

وطالت الاتهامات نفسها مخطوطة الأطروحة التي قدمتها عن «أسلوب إدارة الشركات الابتكارية» في مايو/ أيار 2020 لجامعة براتيسلافا التقنية في سلوفاكيا في أوج الأزمة الصحية.

وإثر الانتقادات من المعارضة، «نفت» كريستين أشباخر هذه «التلميحات»، وقالت إنها كتبت أعمالها «بالاستناد إلى أفضل معارف وقناعات».

وفي ألمانيا المجاورة، اضطر وزيران محافظان إلى الاستقالة في 2011 و2013 بسبب اتهامات مشابهة.