شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الفجيرة» توزع حقائب شتوية على العمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية الحقيبة الشتوية على العمال ضمن مبادرة (دفوة شتاء) في أماكن عملهم المختلفة بمدينتي الفجيرة ودبا، تزامناً مع فصل الشتاء.

أوضح يوسف المرشودي مدير عام الجمعية إن الهدف من مبادرة (دفوة شتاء) تكريس ثقافة العمل الخيري والإنساني ومساعدة المستحقين من كافة فئات المجتمع في أي وقت، وأن المبادرة تخفف على العمال وشرائح المجتمع أثر برودة الطقس في فصل الشتاء بتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية والأغطية التي تحميهم خلال الفصل البارد ضمن المسؤولية المجتمعية التي وضعتها الجمعية على عاتقها وتنفيذاً لتوجيهات سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الداعية إلى نشر مبدأ التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكد حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تخدم كافة الفئات المجتمعية المحتاجة، لتكون برنامجاً متكاملاً في نشر ثقافة البذل والعطاء، ونموذجاً في تكريس الأعمال الخيرية والإنسانية داخل المجتمع الإماراتي، مشيداً بالدور الكبير لأصحاب الأيادي البيضاء في دعم مبادرات الجمعية الخيرية وتنفيذها على أفضل وجه.