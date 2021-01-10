شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة السمنة لاسلكياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف أطباء من جامعة «تكساس إيه آند إم»، عن جهاز لاسلكي صغير يوفر الشعور بالشبع لمكافحة السمنة وامتلاء المعدة، من خلال تحفيز النهايات العصبية المسؤولة عن تنظيم تناول الطعام. ويعمل الجهاز من خلال رقائق صغيرة دقيقة عبارة عن تيارات لتحفيز الأعصاب، ومصابيح «إل إي دي» تطلق الضوء لاستهداف النهايات العصبية. ويتميز الجهاز بأنه لاسلكي، ويمكن التحكم فيه من خارج الجسم بعد تثبيته في المعدة. وأشار الأطباء إلى أن الآلية البيولوجية التي تنسق امتلاء المعدة تتوسع وتنقل المعلومات إلى الدماغ عن طريق المستقبلات الموجودة في العصب المبهم بالمعدة.

وقال البروفيسور سونج بارك، من قسم الهندسة الكهربائية بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمشارك في الدراسة: هدفنا من تصميم الجهاز الحد من الجراحات، وتحفيز الخلايا العصبية في المعدة «عن بعدُ»، وهو ما يجعل أجهزة تحفيز الأعصاب أقل تعقيداً وأكثر راحة للمريض.