نادي أسوان يقيل سامي الشيشينى وجهازه المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قرر مجلس إدارة نادي أسوان إقالة المدير الفني للفريق سامي الشيشيني.

أصدر مجلس إدارة النادي، اليوم الأحد بيانًا، ذكر فيه أنه بعد مشاورات مجلس الإدارة مع لجنة الكرة، قرر المجلس توجيه الشكر للكابتن سامي الشيشيني المدير الفنى لفريق الكرة الأول، وجهازه المعاون مكتفيًا بالفترة الماضية.

ويواصل مجلس الإدارة اتصالاته لاختيار المدير الفني الجديد وتشكيل الجهاز المقرر أن يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

كان نادى أسوان خاض 6 مباريات في الدوري الممتاز، فاز في مبارتين، ومني بأربع هزائم متتالية.​