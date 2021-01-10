تطعيم 30 ألفا من كبار السن بلقاح كورونا في النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي، أنه تم تطعيم 30 ألفا من كبار السن حتى الآن بلقاح كورونا (فايزر- بيونتك) في البلاد.

وقال انشوبير، في تصريحات له اليوم الأحد، إن عمليات تسجيل دور المسنين لتلقي اللقاح جارية الآن وتقترب من الحصر بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه جار التحضير لتطعيم 115 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأشار إلى أن عملية التطعيم تشهد تطورات إيجابية للغاية ومتلاحقة.. لافتا إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم تنفيذ حوالي 30 ألف تطعيم جديد ضد كورونا.



وأضاف أنه طلب من الولايات

الفيدرالية التأكد من وصول الإخطارات بسرعة إلى المنازل لدعوة جميع كبار السن لتلقي اللقاح.

وفى سياقا متصل ، أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فاسمان، أن بلاده تعتزم إجراء اختبارات سهلة للكشف عن فيروس كورونا في المدارس مرة في الأسبوع.

وستجرى الاختبارات لكل التلاميذ عندما يعاد فتح المدارس عقب مرحلة التعليم عن بعد الحالية.

وقال فاسمان في مؤتمر صحفي في فيينا: "الاختبارات هي حقا الحل الوحيد للخروج من هذا الوقت العصيب حتى نحصل

على تغطية مرتفعة من التطعيم".

وسوف يتم تزويد المدارس بـ5 ملايين من اختبار المستضدات.

ولا يتم إدخال أدوات أخذ المسحات بعمق داخل الأنف ولكن لسنتيمتر أو اثنين. ويمكن أن يستخدمها الأطفال بأنفسهم تحت إشراف البالغين.

وسوف يُطلب من أولياء أمور التلاميذ بالمدارس الابتدائية مساعدة أطفالهم في الخضوع للاختبار في المنزل كل يوم اثنين. وبالنسبة للطلاب الأكبر سنا، يجب إجراء الفحص في المدارس أو في المنزل.

وسوف تكون الاختبارات طواعية ومجانا.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الحالي الذي تشهده النمسا حتى 24 يناير.

وأعلنت السلطات عن نحو 2300 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، السبت.

وكان هناك 161 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار الـ8 أيام الأخيرة، حسب أحدث البيانات التي صدرت، الجمعة.