وفاة الطبيب الشخصي لبابا الفاتكان بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت صحيفة الفاتيكان الرسمية، أن طبيب الشخصي للبابا فرانسيس، فابريزيو سوكورسي، قد توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "سي إن إن"، كان البابا فرانسيس قد اختار الطبيب الراحل ليكون طبيبه الشخصي منذ عام 2015، ليتوفى اليوم بعمر 78 عاما.

وأدخل الطبيب سوكورسي إلى المستشفى في روما في 26 ديسمبر من العام الماضي بسبب مرض أورام سابق، بحسب مصادر إعلام إيطالية.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن الفاتيكان من تحديد آخر اتصال

مباشر تم بين الطبيب الراحل والبابا فرانسيس.

وبحسب مقابلة أجراها البابا مع القناة الخامسة الإيطالية، قال البابا فرانسيس إن الفاتيكان سيبدأ التطعيمات ضد مرض "كوفيد 19" الأسبوع المقبل وهو على استعداد لتلقيه.

ويذكر أن البابا فرانسيس، قال أمس السبت: "أخذ اللقاح واجب أخلاقي، هنا في الفاتيكان سنبدأ الأسبوع المقبل، وأنا أيضًا على استعداد لاتخاذ ذلك".

وفى سياقا متصل كان الفاتيكان فد أعلن فى

بداية شهر يناير الجارى، أن حملته للتطعيم ضد كورونا ستجرى في منتصف يناير الجاري موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه، فيما لم يعرف إن كان البابا ذاته سيتلقى اللقاح ومتى.

وأضاف بيان للفاتيكان بهذا الشأن أن الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا.

واستبق مسؤولو الفاتيكان حملة التلقيح باقتناء الأجهزة عالية التبريد الضرورية لتخزين اللقاح وحفظه.

تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا، اعتمدت التطعيم بلقاح "بيونتيك/فايزر".