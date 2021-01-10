الصحة التونسية: 62 حالة وفاة و1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و215 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1762 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 159 ألفًا و276 حالة.

وأستقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، عند 89 مليونًا و731 ألفًا و765 إصابة، حتى مساء اليوم الأحد.

كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفًا و335 شخصًا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة

من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019