إسرائيل تطرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح أول إسرائيلي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح

المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، للبدأ في طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في أسرع حملة تطعيم في العالم، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يتلقى الإسرائيليون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ومن يعانون مشكلات صحية إلى جانب أفراد الطواقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر".

الصحة الإسرائيلية تعلن تطعيم 19.5 % من السكان باللقاح المضاد لكورونا

وبعد مرور 3 أسابيع، بدأ الآن موعد طرح الجرعة الثانية من اللقاح

المضاد لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم 19.5 في المئة من السكان، بينهم أكثر من 72 في المئة ممن تخطوا الستين من العمر.

وقال المسؤولون إن كبار السن الذين تخلفوا عن الحملة سيحصلون على الجرعة الأولى، وبخلاف ذلك سيتم حجز اللقاحات للجرعات المعززة.

ويعتبر معدل توزيع التطعيمات في إسرائيل حتى الآن هو الأسرع مقارنة ببقية دول العالم، حسبما ذكر موقع (عالمنا بالأرقام) الذي تديره منظمة (أوكسفورد مارتن سكول)

البحثية.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، والتي قامت بتطعيم عشرة في المئة من سكانها بحلول اليوم الأحد، تليها البحرين بنسبة خمسة في المئة ثم الولايات المتحدة بنسبة اثنين في المئة.

و رغم نسبة التلقيح العالية شددت إسرائيل، يوم الجمعة، إجراءات العزل العام في محاولة لكبح زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفرضت إسرائيل العزل العام الثالث في الـ27 من شهر ديسمبر، غير أن كثيرا من الإسرائيليين تجاهلوا قيود التنقل والتباعد الاجتماعي فيما استدعى تشديد الإجراءات، بما يشمل إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق وإغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال.

وفي سياق متصل، تعهد نتنياهو، في كلمة يوم الخميس الماضى، بأن يكون كل البالغين الإسرائيليين قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس.