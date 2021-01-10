الصحة الروسية تعلن منح الصحة العالمية الاعتماد الطارئ للقاح سبوتنيك بحلول نهاية يناير

ياسر رشاد - القاهرة - قال مستشار وزارة الصحة الروسية سيرجي غلاغوليف، اليوم الأحد، في كلمة متلفزة: "تعقد منظمة الصحة العالمية في الثلث الأخير من ينايررالجاري أول اجتماعاتها الاستشارية عبر الإنترنت لمنح الاعتماد الطارئ للقاح سبوتنيك V الروسي".

وأعلن مسؤولو الصحة في روسيا، الأسبوع الماضي، تلقيح أول مليون مواطن روسي بلقاح "سبوتنيك V" المبتكر في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.

وتلقى أكثر من مليون روسي لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على المرض.

أكد نائب وزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص.

وأشار فيسينكو إلى أنه "تتم مراقبة

سلامة وفعالية الدواء اليوم، بالإضافة إلى ذلك باستخدام بيانات من السجل الفيدرالي للأشخاص الذين خضعوا لإجراء التطعيم".

كما علق على كلام رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريس، التي أشارت إلى أن روسيا والصين جازفتا باستخدام اللقاحات التي "لم تكتمل" دراساتها السريرية، قائلا: "في سياق الوباء، كانت هذه الخطوة مبررة تماما، لأنها جعلت من الممكن حماية السكان من عدوى فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن".