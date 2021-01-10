إثيوبيا: مقتل 15 وأسر 8 من قوات إقليم تيجراي

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيجراي مصرعهم على يد قوات الجيش الإثيوبى وأسر 8 آخرين.

وقال بريجادير جنرال من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، اليوم الأحد، إن من بين الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم. وأضاف أن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيجراي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أكدت في 28 نوفمبر من

العام الماضي أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم الإقليم.

وتعهد قادة الجبهة الهاربون بمواصلة القتال من الجبال، لكن رويترز لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أسابيع.

وكانت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية قد أعلنت يوم الجمعة أمس الأول، عن اعتقال من وصفته بـ"‏القيادي والعقل المدبر للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، سبحت

نغا، بإحدى الأنفاق بجبال تيجراي"، حسب موقع "فانابك".

وفي تصريحات صحفية قال العميد تسفاي أيالو، رئيس إدارة نشر قوات الدفاع، إن قوات الدفاع تمكنت من القبض على زعيم والعقل المدبر ومؤسس جبهة تحرير تيجراي، سبحت نغا، والذي كان مختبأ بأحد الأنفاق الجبلية بإقليم تيجراي شمال البلاد.

وأكد أيالو أنه تم إلقاء القبض على عدد من ضباط الجيش الإثيوبي المتمردين، الذين انضموا إلى قوات الجبهة.

ولفت رئيس إدارة نشر قوات الدفاع الإثيوبية إلى أن عملية القبض على نغا وعدد من الضباط شهدت تبادلا لإطلاق النار قتل فيه الحراسة الخاصة للمقبوض عليهم.