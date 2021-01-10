نشاطات إغاثية سعودية في 3 دول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 75 طنا من التمور في محافظة كيسمايو التابعة لولاية جوبالاند الصومالية، استفاد منها 56,250 فردا، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال. وأوضح مدير فرع المركز في إفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة أن التوزيع شمل خمسة مواقع في المديريات التابعة لمحافظة كيسمايو وهي مديرية علنلي، ومديرية فرجنو، ومديرية فانولي، ومديرية حي العمال، ومقر ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرية جوب وين التي تبعد عن المحافظة حوالي 8 كيلو مترات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.

كسوة الشتاء

واصل المركز جهوده في إيصال كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في جمهورية لبنان الشقيقة.

وباشر أعضاء فريق المركز توزيع 1,586 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3,172 بطانية، استفاد منها 7,930 فردا في مناطق وادي خالد، جبل لبنان، البقاع. وتتكون الحقيبة الواحدة التي تلبّي احتياجات الأسرة والفرد على ملبوسات متنوعة مثل السترات، والشالات، والجاكيتات، والقبعات، والكنزات، بأحجام ومقاسات مختلفة، تساعد المستفيدين خلال الموجة الباردة في فصل الشتاء. وكان المركز وقّع اتفاقية مشتركة في أكتوبر الماضي تهدف إلى توزيع 18,088 حقيبة شتوية يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

توزيع التمور

وزع المركز أمس 1,168 كرتونا من التمور للأسر المحتاجة والفئات الأشد ضعفا في قرى الضبريه، والمحوى، والحبيل الغربي، واللصبه، ونخيلين بمديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 1,168 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.