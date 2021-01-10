40 ألف وفاة بـ«كورونا» في ألمانيا.. وميركل تحذر من الأسوأ

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يتسارع انتشار وباء «كوفيد - 19» مع تجاوز حصيلة الوفيات في ألمانيا عتبة 40 ألفاً وفي بلجيكا 20 ألفاً، فيما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن الأسوأ آتٍ في انتظار أن يبدأ ظهور مفعول اللقاحات.

منذ إعلان بكين قبل سنة في 11 يناير 2020 عن أول وفاة بـ«كوفيد - 19» كان رجلاً يؤمن مشترياته من سوق في ووهان، تسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1.9 مليون شخص في العالم وأغرق الدول في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

بعد سنة، أدى الانتشار السريع للسلالة الجديدة من الفيروس الشديد العدوى إلى تزايد الحالات مجدداً وخطر استنفاد طاقات المستشفيات كما حصل في بريطانيا التي تجاوزت عتبة 80 ألف وفاة أو في ألمانيا، فيما فرضت قيود جديدة في مختلف أنحاء العالم كما حصل في كيبيك والسويد خصوصاً.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن الأسابيع المقبلة ستكون «المرحلة الأشد للوباء» حتى الآن، علماً بأن العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية يعملون بأقصى طاقتهم.

وقالت ميركل، إن عواقب اللقاءات الاجتماعية التي تزايدت خلال فترة أعياد نهاية العام لم تظهر بعد.

تجاوزت بلجيكا الأحد حصيلة 20 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها لدى المقيمين في دور المسنين. ومع تسجيل 1725 وفاة لكل مليون نسمة، صنفت بلجيكا أكثر دولة تضرراً من حيث معدل الوفيات نسبة إلى التعداد السكاني (باستثناء الدول الصغيرة مثل سان مارينو).

في بريطانيا حذر كريس ويتي كبير أطباء إنجلترا من أن النظام الصحي «يواجه حالياً أخطر وضع يمكن أن نتذكره» مضيفاً «إذا واصل الفيروس هذا المسار فإن المستشفيات ستكون في صعوبة فعلية، وفي وقت قريب جداً».

في انتظار نتيجة حملات التلقيح التي تواجه انتقادات بسبب بطئها، شددت حكومات، مثل فرنسا أو السويد الإجراءات للحد من التواصل مع مخاطر زيادة الصعوبات الاقتصادية.

وتم رصد حوالي أربعين إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس حتى الآن في فرنسا بينها عائلة فرنسية عادت من بريطانيا خلال فترة الأعياد.