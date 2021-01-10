وهبي يدخل على خط قضية “سرقة 16 بيضة”

جدة - عبدالحي حسين - تبعا لمتابعة سيدة، من طرف برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة سرقة 16 بيضة من الوحدة الانتاجية في ملكيته؛ دخل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، على خط هذه القضية، بحسب ما كشف عنه الموقع الالكتروني للحزب المذكور.

وقال موقع حزب الأصالة والمعاصرة، إن وهبي أجرى اتصالات مكثفة مع النائب البرلماني، محاولا إقناعه بالتنازل عن متابعة السيدة المعنية.

وأضاف المصدر نفسه، أن عبد اللطيف الزعيم، البرلماني المذكور، التزم بتقديم تنازل رسمي عن متابعة السيدة المعنية، وذلك صباح الثلاثاء المقبل.

وبدوره، نفى دفاع المتهمة بسرقة 16 بيضة من طرف البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، اليوم الأحد، أن يكون الأخير قد تنازل عن متابعة موكلته، لحد اليوم.

وأوضح المحامي، محمد الغزواني، ممثل دفاع “س.ك”، في تصريح لـ”اليوم24″، أن “يكون البرلماني عبد اللطيف الزعيم، الذي يتهم إحدى عاملاته بسرقة 16 بيضة من وحدة انتاج البيض، في مدينة الرحامنة، تنازل عن متابعتها”، مشددا على أنه “لم يطلع على أي تنازل، كما أنه تواصل مع أسرتها، صباح اليوم، وأكدت له بدورها، أنها لم تتوصل بأي تنازل يذكر”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “من المرتقب أن تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في ابتدائية ابن جرير ثاني جلسات القضية، المثيرة، التي تتابع فيها عاملة في حالة اعتقال في سجن الأوداية في مراكش بجنحة خيانة الأمانة في حق مشغلها، على خلفية اتهامه لها بسرقة 16 بيضة”.

وأكد المحامي نفسه أن “موكلته، تشدد على أنها تعمل في وحدة انتاج البيض نفسها لمدة 11 سنة”، مبرزا، أنها “أول مرة تأخذ 16 بيضة مضطرة من دون إذن مشغلها”، لافتا الانتباه إلى أنه “سبق لأحد العمال في نفس الوحدة، أن حبس لمدة 6 أشهر حبسا نافذا، بنفس التهمة، على خلفية سرقته “طورنفيس””.

علاوة على ذلك، أوضح البرلماني المذكور، في تصريحات إعلامية، أن السيدة المعنية، قامت بسرقة كمية كبيرة مم البيض عبر مراحل، حوالي 10800 بيضة.