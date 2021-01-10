مؤسسة التعاون تكشف عن معطيات بشأن حريق بمستودع الحافلات بالبيضاء: 31 حافلة تضررت

جدة - عبدالحي حسين - كشفت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، مساء الأحد، عن معطيات جديدة بشأن الحريق الذي اندلع، صباح اليوم بمستودع الحافلات الراحة المتواجد بطريق أزمور، حي الحسني بالدار البيضاء.

وفي معطيات صادرة عن مؤسسة التعاون بين الجماعات، فإن الحريق المذكور، اندلع،

صباح هذا اليوم بمستودع الحافلات الراحة المتواجد بطريق أزمور و الذي يضم 138 حافلة المستلمة من المفوض له السابق.

وأوضح المصدر نفسه، أن عدد الحافلات التي تضررت بلغ 31 حافلة، والتي لا تستغل ضمن شبكة النقل الحالية المستغلة من طرف ألزا البيضاء.

وأشارت المصدر نفسه، إلى أن الوضع تحت السيطرة من طرف الوقاية المدنية، وسيتم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد أسباب و ملابسات هذا الحريق.

