في برنامج حزبه الانتخابي.. زعيم الحزب اليميني الهولندي يعد بإنشاء “وزارة تطهير من الإسلام” وحضر الحجاب وإعادة اللاجئين

جدة - عبدالحي حسين - عاد خيرت فيلدرز، زعيم الحزب اليميني الهولندي، الحرية والعدالة، إلى إثارة الجدل من جديد، بعد تقديمه، أمس السبت، برنامجه الانتخابي، في أكثر من 50 صفحة.

وكتب فليدرز أن حزبه فخور بثقافته الخاصة، ويرفض اتهامه بالعنصرية، كما تعهد بإنشاء “وزارة التطهير من الإسلام” في حال فوزه في الانتخابات، المزمع إجراؤها، في 17 مارس المقبل.

ونشر الحزب المتطرف في موقعه الرسمي على الأنترنت، البرنامج الانتخابي له لعام 2021 -2025، الذي تضمن إنشاء وزارة للهجرة وإعادة اللاجئين، و”التطهير من الإسلام”.

وعلاوة على ذلك، تعهد فيلدرز بعدم استقبال طالبي اللجوء، والمهاجرين من المسلمين، وحظر المساجد، والمدارس الإسلامية، وتطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ودعا أيضا، إلى سحب الإقامة المؤقتة للاجئين السوريين.

يذكر أن خيرت فيلدرز معروف بأفكاره، وتصريحاته المعادية للإسلام المسلمين، المقيمين في هولندا.