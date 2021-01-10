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لبنان.. اتجاه للإغلاق التام وحظر التجول بسبب كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا في لبنان بالإغلاق التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول على مدار الساعة، لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا.

 

وأوصت اللجنة كذلك بمنح المواطنين مهلة 48 إلى 72 ساعة للتزود بالمواد التموينية.

 

وطالبت اللجنة بإقفال مطار بيروت الدولي لمدة 7 أيام، لكنها أوصت بأن يتم استثناء عناصر الجيش والصليب الأحمر والأطباء من قرارات الإغلاق، وفقا لصحيفة "الشرق".

 

ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، لاتخاذ القرار بشأنها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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