إيران تكتشف 4 إصابات من سلالة كورونا الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تحورت في بريطانيا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول «إن المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وقدمت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي». وقال «الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما». وقال «الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما». وفرضت إيران حظرا على الرحلات الجوية مع بريطانيا في 20 ديسمبر، ثم مددته لاحقا حتى 19 يناير، ويقول المختصون «إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا.

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