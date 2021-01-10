أمريكا تجدد دعوتها لتحقيق العدالة

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وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية أنه في ذكرى سقوط الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين أرض جو، تنضم الولايات المتحدة للدول المطالبة بتحقيق العدالة لـ 176 من الركاب المدنيين الأبرياء وطاقم الطائرة.وأكد البيان أنه بعد مرور عام على الحادثة يواصل النظام الإيراني حماية المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ويتستر على جرائمهم.
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