شكرا لقرائتكم خبر طهران تضغط على كوريا وتطالب بالأموال المجمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج جون إلى إيران فجر أمس، لمناقشة قضية احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، يخطط تشوي، وكذلك الوفد الكوري الجنوبي الذي كان وصل إلى إيران الخميس الماضي، للتفاوض مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كما يخططون لمناقشة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الاثنين الماضي الناقلة، وعلى متنها طاقم من 20 فردا، بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بسبب مزاعم تلوث بيئي.