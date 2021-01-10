طهران تضغط على كوريا وتطالب بالأموال المجمدة

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ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، يخطط تشوي، وكذلك الوفد الكوري الجنوبي الذي كان وصل إلى إيران الخميس الماضي، للتفاوض مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كما يخططون لمناقشة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر.وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الاثنين الماضي الناقلة، وعلى متنها طاقم من 20 فردا، بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بسبب مزاعم تلوث بيئي.
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