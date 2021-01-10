شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطمح إلى تلقيح كل سكانها البالغين بحلول الخريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن حكومة المملكة المتحدة تطمح إلى تلقيح كل سكانها البالغين بحلول فصل الخريف، وذلك في وقت يواجه قطاع الصحة العامة في البلاد «وضعاً خطيراً».

وصرّح الوزير لشبكة «بي.بي.سي» البريطانية: «بالطبع نبدأ مع الأكثر ضعفاً، لكن كل البالغين سيتلقون اللقاح بحلول الخريف».

وأوضح هانكوك أن حملة التلقيح التي بدأت في مطلع كانون الأول/ديسمبر أتاحت إلى الآن لـ1,5 مليون شخص «نحو ثلثهم ممن تتخطى أعمارهم 80 عاماً»، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وبريطانيا أكثر دول أوروبا تسجيلاً للوفيات جراء كوفيد-19، وقد بلغت حصيلة وفياتها 81 ألفاً و431 (563 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة)، وهي تواجه حالياً طفرة في الإصابات بسبب سلالة متحوّرة من الفيروس أكثر قدرة على التفشي.

وأطلق كبير أطباء إنجلترا كريس ويتي تحذيراً في صحيفة «صنداي تايمز» جاء فيه أن «قطاع الصحة العامة يواجه حالياً وضعاً هو الأخطر» في الذاكرة الحديثة.

وتابع «إذا واصل الفيروس هذا المنحى، ستواجه المستشفيات قريباً صعوبات حقيقية»، محذّراً أن معدّل المصابين نسبة لعديد الطواقم الطبية يتخطى بأشواط الأرقام المعقولة، معتبراً أن هذا المعدّل سيصبح قريباً جداً «غير مقبول».

وفي مسعى للخروج من الأزمة، تسابق الحكومة البريطانية الوقت من خلال حملة تلقيح تأمل أن تتمكّن من خلالها من تلقيح المسنين الذين تتخطى أعمارهم 70 عاماً وأفراد الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر ضعفاً بحلول منتصف شباط/فبراير، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى فئة سكانية تُسجَّل في صفوفها 88 في المئة من وفيات كوفيد-19.

لكنّ خبراء كثراً يتّهمون الحكومة البريطانية بسوء إدارة الجائحة وبالبطء في التصدي للأزمة الصحية، بعدما فرضت الحكومة الإغلاق للمرة الثالثة اعتبرت سريدهار أن «من غير الواقعي» أن تأمل السلطات أن يواصل المواطنون التقيّد بهذه القواعد، بعد مرور «نحو عام» على فرض القيود، داعية الحكومة إلى عرض «خطة واضحة للانتهاء من الإغلاق».