شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعود إلى باكستان بعد ساعات من الظلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون أن خدمة الكهرباء بدأت تعود تدريجاً الأحد، إلى المدن الرئيسية في أرجاء باكستان التي شهدت انقطاعاً في التيار الكهربائي على المستوى الوطني.

يعتمد نظام توزيع الكهرباء في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 210 ملايين نسمة على شبكة معقدة وحساسة، ويمكن أن تؤدي مشكلة في أحد أقسام الشبكة إلى حدوث أعطال متتالية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر وزير الكهرباء عمر أيوب خان في مؤتمر صحفي في العاصمة الباكستانية، أن انقطاع التيار الكهربائي الأخير نتج من «خطأ هندسي» في جنوب باكستان حصل الساعة 11:41 مساءً بالتوقيت المحلي السبت، ما أدى إلى تعطل النظام وتسبب بتوقف محطات الطاقة. وأضاف «يحاول خبراؤنا تحديد الموقع الدقيق للخطأ».

لكنّ خان أوضح أن ذلك سيستغرق «ساعات قليلة أخرى لأن المنطقة لا تزال مغطاة بالضباب الكثيف»، مشيراً إلى عودة الكهرباء جزئياً في معظم مناطق البنجاب، أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان، وكذلك المركز الاقتصادي كراتشي في جنوب البلاد. وكتب في تغريدة: «نأمل في العودة إلى الطاقة الكاملة هذا المساء، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتشغيل محطات الطاقة النووية والحرارية».

وتبادل السكان النكات وصوراً فكاهية على منصات التواصل الاجتماعي، تسخر غالبيتها من حكومة رئيس الوزراء عمران خان وأدائها بعد انهيار الخدمة. وكتبت مسرات أحمد على تويتر أن «انهيار السلطة في باكستان يبتز عمران خان» في إشارة إلى بيان أخير لرئيس الوزراء اتهم فيه محتجين شيعة بابتزازه بعد مقتل عشرة من عمال المناجم ينتمون لإثنية الهزارة الشيعية.

وجاء في تغريدة أخرى: «يا لها من بداية للعام الجديد.. فلنطلب رحمة الله تعالى». ولم ترد تقارير فورية عن تعطل المستشفيات التي تعتمد في كثير من الأحيان على المولدات الاحتياطية. وقالت شركة نيتبلوكس التي تراقب انقطاع الإنترنت، إن التواصل عبر الإنترنت في البلاد «انهار» نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وهذا ثاني انقطاع كبير للكهرباء في باكستان في أقل من ثلاث سنوات. ففي مايو/أيار 2018، انقطعت الكهرباء جزئياً لأكثر من تسع ساعات.

وفي عام 2015، أدى هجوم لمتمردين على خط كهرباء رئيسي إلى إغراق نحو 80 في المئة من باكستان في الظلام. وتسبب هذا الانقطاع، وهو أحد أسوأ الانقطاعات في تاريخ باكستان، بقطع الكهرباء عن المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بينها إسلام آباد، وأثر في أحد المطارات الدولية. إسلام آباد - (أ ف ب)