شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 361 وفاة جديدة بـ«كورونا» و18627 إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 361 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 483 في اليوم السابق، وانخفض كذلك العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18627 من 19978.

وسجلت إيطاليا 78755 وفاة بـ«كوفيد-19» مُنذ اكتشاف تفشي المرض بالبلاد في 21 فبراير/ شباط، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، وسادس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 2.276 مليون حتى الآن.