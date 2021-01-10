شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات تسبب بها «كوفيد-19»، والذي سبق أن أصيب به، وفق ما أفاد التلفزيون العام.

وتأتي هذه العودة إلى ألمانيا بعد أقل من أسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد استمرت شهرين. ولم تصدر أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه.

وكان تبون (75 عاماً) عاد من برلين في 29 ديسمبر/كانون الأول بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في أكتوبر/ تشرين الأول وتمضيته فترة نقاهة.

وعرض التلفزيون العام اليوم مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة، حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر إلى برلين.

وذكر التلفزيون أنه كان مقرراً أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته إلى الجزائر، لكن العملية أرجئت كونها غير ملحة، وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض «الملفات الطارئة». الجزائر - أ ف ب