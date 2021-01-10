شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» في نيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كيلومتراً ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل «ذا لاين» على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال ما يعادل (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.