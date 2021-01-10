شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يخضع للعزل بعد مخالطته مصاباً بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الأحد، إن المهاجم سيرجيو أجويرو، يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المتوقع أن يشارك أجويرو أساسياً في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام برمنجهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية، الأحد، لكنه لم يظهر في التشكيلة التي فازت 3-صفر بفضل ثنائية برناردو سيلفا، وهدف فيل فودن.

وقال جوارديولا عن أجويرو الذي خاض تسع مباريات في كل المسابقات هذا الموسم «للأسف خالط مصاباً بفيروس كورونا. يجب أن يخضع للعزل الذاتي لبضعة أيام». وأضاف: «لا أعرف حقاً المزيد من المعلومات لأنه خضع مثلنا لفحوص ست مرات في آخر 10، أو 15 يوماً، وكان سلبياً.

وأفاد المدرب الإسباني: «أعتقد أنه كان اليوم سلبياً أيضاً، لكن الإجراءات تنص على ضرورة الخضوع للعزل الذاتي في بعض الحالات، وفي حالات أخرى نواصل اللعب».

وواجه سيتي مؤخراً، تفشياً لفيروس كورونا، حيث جاءت فحوص ستة لاعبين إيجابية. وتأجلت مباراته في ملعب إيفرتون بالدوري الممتاز، وتم إغلاق ملعب التدريب التابع له ليومين، ضمن إجراءات احترازية.

وخضع الحارس سكوت كارسون، والمدافع إيريك جارسيا، ولاعب الوسط كول بالمر، أيضاً للعزل بعد اختبارات إيجابية.

وأضاف جوارديولا أن المدافع، إيمريك لابورت، الغائب عن المباريات منذ فوز سيتي على أرسنال الشهر الماضي، يقترب من العودة. وأوضح «خاض لابورت، أمس الأول، مراناً منفرداً. أتمنى أن يكون جاهزاً خلال أسبوع. لا أدري تحديداً لكني أتمنى أن يكون لائقاً بعد أسبوع، وربما عشرة أيام». رويترز