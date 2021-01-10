سعود المعلا: المكرمة تؤكد الصلة الوثيقة بين سمو الحاكم وأبنائه الرياضيين

ثمّن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات للموسم السابق من سبعة عشر نادياً في الإمارة.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية تحفيزاً للأندية الرياضية في الإمارة الباسمة. وأشار الى أن هذه المكرمة ليست بغريبة على سموه، فسموه دائم العطاء دعماً للمميزين وتشجيعاً لهم، مؤكداً أن هذه المكرمة أسعدت جميع اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية ليس بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج فقط بل في كل أندية الإمارة.

وقال: حمل هذا الدعم أسمى معاني هذه العلاقة الوطيدة التي يحرص سموه دائماً على تعزيزها في نفوس أبنائه الرياضيين ويؤكد على الصلة الوثيقة بين سموه وأبنائه الرياضيين، وستظل هذه التوجيهات وهذا الدعم مرشداً وحافزاً للمزيد من المثابرة والعطاء وستكون دائماً المنارة التي تضيء لهم طريق العطاء.

وأضاف: إن جميع اللاعبين والاداريين والمدربين والعاملين بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج يجدونها فرصة سانحة كي يرفعوا إلى سموه أصدق عبارات الشكر والمحبة والامتنان على هذا الدعم والوعد بمواصلة العطاء بنفس الجهد والمثابرة ليكونوا عند حسن الظن بهم وليحققوا المزيد من النجاحات والإنجازات لهذا الوطن العزيز لإنفاذ كل ما وجه به سموه.

وتابع: إن كلمات الشكر والامتنان والثناء لا تفي حق سموه على جميع الرياضيين، فمبادرات سموه تتواصل ليس فقط بالدعم المالي وإنما أيضاً من خلال تطوير البنى التحتية للأندية وإنشاء العديد من الأندية الرياضية والتخصصية إلى جانب الدعم المعنوي بما يناله جميع الرياضيين من نصح وإرشاد وتوجيه ستظل هادياً وحافزاً للمزيد من المثابرة والعطاء.