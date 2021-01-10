خلط أوراق في دوري «الهواة»

رأس الخيمة:علي البيتي

أشعل سيلفا جناح الإمارات وأحمد إبراهيم لاعب دبا الفجيرة، الصراع على قمة دوري الدرجة الأولى، بعدما قاد اللاعبان فريقيهما لفوزين صعبين على حساب دبا الحصن والذيد على التوالي.

كما تقدم العروبة خطوة بتخطيه مسافي فيما حقق مصفوت انتصاره الثاني وجاء على العربي، بينما تعادل التعاون والحمرية 1-1 في نتيجة مخيبة لآمال العنابي، وشهدت الجولة أضعف حصيلة تهديفية؛ حيث سجلت الفرق تسعة أهداف فقط.

واستعاد الإمارات ذاكرة الفوز على حساب فريق دبا الحصن بعد ثلاث جولات لم يعرف فيها طعم الانتصار؛ حيث تعادل مع العربي والحمرية وخسر من العروبة، ويدين الفريق بالفضل في فوزه الغالي للاعبه البرازيلي المقيم سيلفا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، ليرفع «الصقور»رصيده إلى 14نقطة في المركز الثاني مستعيداً الوصافة، فيما بقي الحصن برصيد 11نقطة في المركز الخامس.

ومن جهته، واصل فريق دبا الفجيرة انتصاراته وكسب الذيد بهدف ناله أحمد إبراهيم الذي سرق الأضواء من الجميع؛ حيث أحرز هدفاً حاسماً ونال بطاقة حمراء، وحل فريق «النواخذة» في المركز الثالث برصيد 14نقطة والفوز الذي حققه هو الثالث توالياً بقيادة مدربه سليمان البلوشي.

وخسر الذيد المباراة السادسة في البطولة وبقي برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير، وتقدم العروبة من جانبه إلى المركز السادس بفوز مهم جداً على فريق مسافي في مباراة صعبة نجح فيها النيجيري المقيم فيكتور في تسجيل هدف الفوز ومثل هذا الانتصار رغبة الفريق العرباوي في الاستمرار في المنافسة على الصعود، بينما ابتعد مسافي بالخسارة إلى المركز الرابع برصيد 12نقطة بعدما كان ثانياً.

وخسر التعاون والحمرية بتعادلهما، وقد تبدو النتيجة في الحكم العام لا بأس بها للتعاون إذا وضعنا في الاعتبار الفوارق بين الطرفين في الإمكانات، لكن بالتأكيد النتيجة تعد خسارة لـ«العنابي» الذي كان يرغب في تضييق الخناق على المرشحين للصعود.

وسجل مصفوت انتصاراً أكد به استفاقته بعد النتائج السيئة في البداية وهو تفوق على العربي بثلاثة أهداف لواحد، وهي أكبر نتيجة في الجولة وكان الفريق تعرض لانتقادات، لكنه عاد إلى الوجهة الصحيحة ورفع رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، واعتبر مدربه أن النتائج الحالية رد على من شككوا في الفريق ومن لا يعرفون الأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج، بينما استمر العربي في عدم استقرار نتائجه فبعد النتائج الجيدة في الكأس تراجع في الدوري.

الترتيب

يتصدر البطائح جدول ترتيب فرق الدرجة الأولى برصيد 18نقطة، ويأتي الإمارات ثانياً برصيد 14نقطة، ثم دبا الفجيرة برصيد 14نقطة، ومسافي الرابع وله 12نقطة، ودبا الحصن الخامس برصيد 11نقطة، والعروبة السادس وله 11نقطة، والحمرية السابع برصيد 10 نقاط، والتعاون الثامن وله 8 نقاط، ومصفوت التاسع برصيد 6 نقاط، والعربي العاشر وله 6 نقاط، والذيد الأخير برصيد نقطة.

المنافسة مفتوحة

قال نور الدين العبيدي، مدرب فريق البطائح إنه سعيد بنتائج فريقه، ويرى أنه يسير في الطريق الصحيح، لكنه يعلم بالمقابل أن الدوري مازال طويلاً والصراع سيكون على أشده بين الفرق في المراكز الأولى، وأوضح: «ليس صحيحاً أن المنافسة على الصعود محصورة بين البطائح ودبا والإمارات، فهناك ثلاثة أو أربعة فرق أخرى ضمن المجموعة المتنافسة على بطاقتي الترشح لدوري الخليج العربي، وأعتقد بأن الصراع سيستمر حتى آخر جولة».

وذكر أن الفريق الذي يملك النفس الطويل ودكة بدلاء قوية وقدرة على تحمل الضغوط ستكون أسهمه مرتفعة، إلى جانب نوعية اللاعبين وعناصر الخبرة ونوعية الأجانب والعمل النفسي.

من جهته، رأى عارف شلنك مدرب فريق التعاون، أن نتيجة التعادل مع الحمرية ليست عادلة، وقال: لسنا راضين عن النتيجة بالطبع، لأننا كنا أفضل وكنا نستحق الفوز وقد أهدرنا فرصة مهمة جداً في آخر دقيقة، وأعتقد بأن التعاون قدم مباراة جيدة وكان يستحق الحصول على النقاط الثلاث.