ولي العهد السعودي: “ذا لاين” مدينة مليونية وثورة حضرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - دشن ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان، مشروع “ذا لاين” العملاق في نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون “ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة وستعرض لاحقا”.

وتساءل الأمير محمد بن سلمان، لماذا نضحي في الطبيعة في سبيل التنمية، متحدثاً عن مفهوم المدن المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة بلا ضوضاء ولا تلوث.

وقال ولي العهد: “لماذا نفقد مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث ولماذا نقبل أن تهدر سنوات من حياة الإنسان في التنقل”، مؤكداً الحاجة إلى “تجديد مفاهيم المدن”.

وقدم ولي العهد مدينة “ذا لاين” التي وصفها بأنها “مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم”.

وشرح أن مدينة “ذا لاين” سكتون فيها “صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية”.

وقال إنه “يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البينة التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%”.

وفي مشروع “ذا لاين” الجديد ستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية.

ويرتبط المشروع بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية و التنموية. ووضعت الشركة على موقعها ساعة تظهر عدا تنازليا لموعد إطلاق المشروع.

وفي تشرين الاول الماضي، بدأت شركة “نيوم” رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم، وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

ويوصف “نيوم” بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

وتأسست شركة “نيوم” في كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025، وذلك بحسب “العربية”.