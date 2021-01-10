قبل مواجهة الرجاء.. نقل لاعب الاسماعيلي إلی مصحة بمراكش بسبب وعكة صحية

جدة - عبدالحي حسين - نقل نادر رمضان، لاعب خط وسط النادي الاسماعيلي إلی مصحة بمراكش بسبب وعكة صحية مفاجٸة.

وكشف “اليوم السابع” أن تقرير الأطباء أكد أن حالة اللاعب عبارة عن “إحتقان بسيط فى اللوز” وذلك بسبب برودة الطقس في المدينة الحمراء، مبرزا أن الجهاز الطبي للدراويش رافق اللاعب وتم تقديم العلاج اللازم.

وأجرى الاسماعيلى، يضيف المصدر ذاته، مسحة طبية صباح أمس السبت، وأظهرت النتائج سلبية عينات جميع أفراد البعثة المتواجدة فيفرض مراكش.

وخاض فريق الرجاء الرياضي آخر حصة تدريبية، عشية اليوم الأحد، فوق أرضية ملعب مراكش استعداداً لمواجهة الاسماعيلي المصري، يوم غد الاثنين، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.