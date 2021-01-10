كورونا..التوزيع الجغرافي للإصابات الـ895 المسجلة اليوم

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 895 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 292 حالة جديدة، منها 219 حالة بالدار البيضاء الكبرى، وبجهة الشمال، سجلت 150 حالة، منها 53 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 116 حالة، منها 36 بالصخيرات تمارة، وبجهة الشرق 71 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 60 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 88 حالات، وبجهة فاس مكناس سجلت 33 حالة، و21 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 17 حالة بدرعة تافلالت، و36 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و11حالة جهة كلميم واد نون، و9حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.