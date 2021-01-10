حكام الإمارات يعزون رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب شمال العاصمة "جاكرتا".



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.