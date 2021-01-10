قطر والسعودية تستأنفان رحلات الطيران المباشر

القاهرة ـ رويترز: تستأنف الخطوط الجوية القطرية والخطوط السعودية الرحلات بين الدوحة والرياض اعتبارا من اليوم الاثنين ليعيد البلدان فتح المجال الجوي بينهما، وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر السبت إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير والدمام في 16 يناير. وأضافت “سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حصري على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينج 300-777 وبوينج 8-787 وإيرباص إيه350”. وتابعت الشركة قائلة على تويتر “كما نتطلع أيضا لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في قطر”. وكتبت الخطوط السعودية على حسابها على تويتر “سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداء من يوم الاثنين”.

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