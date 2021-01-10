كورونا يؤجل لقاء أشكنازي والمالكي بوساطة مصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل تأجيل لقاء كان مرتقبا بين وزير خارجيتها، غابي أشكنازي، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، بسبب الإغلاق في البلاد.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تقرر تأجيل اجتماع كان سيعقد خلال الأيام القادمة بين أشكنازي ووزير خارجية السلطة الفلسطينية، بسبب الإغلاق في إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن موافقة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لعقد لقاء مشترك جاء بوساطة مباشرة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثلين عن دول أخرى من بينها فرنسا وألمانيا والأردن، بهدف إعادة الطرفين لطاولة المفاوضات واستجابة لضغط السلطة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وخلال اجتماع مشترك في القاهرة منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم شدد وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي، على ضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى المفاوضات، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.