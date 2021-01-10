وصفه بـ"غير الشجاع".. هل قاطع ترامب نائبه بنس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس ترامب ونائبه لم يتحدثا منذ اختراق مناصري ترامب، مبنى الكونجرس.

وعقب اقتحام الكونجرس، الأربعاء الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بعد أن أعلن الأخير رفضه إلغاء نتيجة الانتخابات التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": لم يتحل مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان ينبغي فعله لحماية بلادنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب منها التصديق عليها مسبقا... الولايات المتحدة تطالب بالحقيقة".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، مساء الأحد، عن مصادر مقربة من بنس تأكيدها أن الرئيس ترامب غاضب جدا من نائبه، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

كان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل، وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.

وكشف المصدر المقرب من نائب الرئيس الأمريكي، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المصدر أن هناك مخاوفا في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

ويسعى ديمقراطيون إلى تسريع إجراءات العزل ضد ترامب، وتقديمها غدا، بينما استبعد مقربون منه موافقته على التنحي، في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونجرس الأمريكي، من طرف أنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 3 من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، بالإضافة إلى ضابط بشرطة بالكونجرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق