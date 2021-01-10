شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يعيد الرئيس الجزائري مجدداً إلى ألمانيا للعلاج والان مع التفاصيل
ونقلت قناة «النهار» الجزائرية عن تبون في كلمة مقتضبة خلال مغادرته لألمانيا، قوله: «كان مقررا أن أعود لاستكمال العلاج وقد تجرى لي عملية جراحية بسيطة». وأضاف «أتمنى أن تكون مدة الغياب قصيرة، وسأكون في متابعة يومية مع المسؤولين».
وفي 30 ديسمبر، عاد تبون للبلاد بعد رحلة علاج في ألمانيا دامت أكثر من شهرين، إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد. وكشف بيان للرئاسة حينها أن تبون عاد على متن طائرة رئاسية أقلته من العاصمة الألمانية برلين، إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.
وكان آخر ظهور علني للرئيس قبل إصابته بكورونا في أكتوبر، حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي 3 نوفمبر أعلنت الرئاسة أن تبون أصيب بوباء كوفيد-19، وبعد خمسة أيام، أشارت الرئاسة إلى أنه «بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه بات في تحسن إيجابي».