رئيس إندونيسيا يقدم التعازي لأسر الطائرة المنكوبة

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وقال جوكو «أود أن أعرب، نيابة عن الحكومة وعن شعب إندونيسيا، عن حزني العميق بسبب المأساة»، وأضاف «دعونا ندعو أن يتم العثور على جميع الضحايا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت في بحر جاوة.وقال جوكو «أود أن أعرب، نيابة عن الحكومة وعن شعب إندونيسيا، عن حزني العميق بسبب المأساة»، وأضاف «دعونا ندعو أن يتم العثور على جميع الضحايا».

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