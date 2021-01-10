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1,168 كرتون تمر سعودي للمحتاجين في لحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,168 كرتونا من التمور للأسر المحتاجة والفئات الأشد ضعفا في قرى الضبرية، والمحوى، والحبيل الغربي، واللصبة، ونخيلين بمديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

على الصعيد نفسه، تمكن المركز عبر برنامج «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي من انتزاع 1.567 لغما، منها 201 لغم مضادة للأفراد، و130 لغما مضادة للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة، و19 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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