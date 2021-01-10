1,168 كرتون تمر سعودي للمحتاجين في لحج

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على الصعيد نفسه، تمكن المركز عبر برنامج «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي من انتزاع 1.567 لغما، منها 201 لغم مضادة للأفراد، و130 لغما مضادة للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة، و19 عبوة ناسفة.وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.
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