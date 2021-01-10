تجار يمنيون: نواجه حملات نهب تعسفية

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وأكد تجار يمنيون لوسائل إعلام يمنية، أن ما تعمله الميليشيات الحوثية، ليس مجرد جبايات أو ضرائب إنما تريد محاصصتهم، وربما إفلاسهم، إن لم يعمل كل تاجر على تدارك تجارته من «جشع» الميليشيات ومشرفيها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت الميليشيات الحوثية من حملات النهب المباشر على القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها، تمثلت بإجراءات تعسفية وفرض مبالغ مالية كبيرة، أوصلت الكثير منهم إلى تجميد نشاطاتهم، أو نقلها إلى محافظات محررة، أو إلى دول أخرى مجاورة.وأكد تجار يمنيون لوسائل إعلام يمنية، أن ما تعمله الميليشيات الحوثية، ليس مجرد جبايات أو ضرائب إنما تريد محاصصتهم، وربما إفلاسهم، إن لم يعمل كل تاجر على تدارك تجارته من «جشع» الميليشيات ومشرفيها.

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