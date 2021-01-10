شكرا لقرائتكم خبر اختطاف معارضين لإردوغان من قلب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت منظمة «بروكين شلاك» الحقوقية، بترحيل معلمين أتراك منتمين لحركة الخدمة إلى بلادهم، وبعثت رسائل إدانة إلى السفارات الأوكرانية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا والنمسا، وفقا لصحيفة «زمان» التركية المعارضة.

وجاء الاحتجاج على خلفية قيام جهاز الاستخبارات التركي بعملية اختطاف جديدة ضد تركيّين في الخارج، فيما صدرت إدانات ضد أوكرانيا لتعريضها حياة المعارضين التركيين للخطر، حيث تنفذ المخابرات التركية عمليات ترحيل واختطاف غير قانونية في مختلف دول العالم لمعارضي الرئيس رجب طيب إردوغان منذ عملية الانقلاب الفاشلة في 2016، من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات الدول المستهدفة أو حتى دون تنسيق مثلما وقع في كوسوفو.

ونقلت «العربية» رسائل المنظمة التي تقول «نود أن نعرب عن خيبة أملنا تجاه التصرف الأوكراني. هذه العودة لا تصدق وغير مقبولة. يواجه المعلمان اللذان تمت إعادتهما خطر المحاكمة أو الاعتداء أو الموت أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن طويل الأمد».

وأضاف البيان «تصرفات السلطات الأوكرانية هي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي السنوات الأخيرة، قامت ماليزيا بتسليم بعض المعلمين الأتراك في ألبانيا وكوسوفو إلى تركيا. ووجدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن كلا الجانبين مذنب في هذه القضايا. إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ضد أوكرانيا، فإنه سيلحق الضرر باسم أوكرانيا على الساحة الدولية».

وأكدت الرسائل أن «الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفقان على احترام القيم المشتركة وحقوق الإنسان. مثل هذا العمل المؤسف هو ضد حقوق الإنسان، مطالبين السلطات الأوكرانية الشروع في دراسة من أجل تحقيق شفاف ومفتوح في قضية تسليم المعلمين التركيين».

وأعلنت وزارة الداخلية التركية قبل أيام وصول المعلمين التركيين صالح فيدان وصمد جورا، المنتميين لحركة تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، من أوكرانيا وإحالتهما للمثول أمام القضاء التركي، فيما لم تذكر الوزارة كيفية جلب المتهمين إن كانت عبر المسالك القانونية أم عملية اختطاف، مثلما حدث في وقت سابق مع أتباع فتح الله غولن في كل من مولدوفا وجورجيا وكوسوفو.