200 سجن ومعتقل حوثي لتعذيب السجناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النقاب عن حجم الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بحق السجناء كوسيلة لتعذيب آلاف المعتقلين والمخفيين قسريا.

وأكد في تقريره أمس أن الاعتداءات بأنواعها والإهانات، وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيس من أدوات التعذيب. وقدر التقرير عدد السجون الحوثية بأكثر من 200 سجن وزنزانة ومعتقل ومسلخ للتعذيب في المحافظات التي يسيطر عليها الإرهابيون.

وقال التقرير الذي حمل عنوان (تمنيت الموت) «إن أول مهام الحوثي في أي منطقة عند السيطرة عليها هي بناء سجون جديدة، حيث يتم الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق وتعليق الأيادي لساعات طويلة والضرب بالسوط بعد تعرية المساجين واستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، كان جزءا رئيسا من منهج التعذيب الحوثي».

وأكد أن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة، وتسببت في وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 13 شخصا من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة في منتصف أكتوبر الماضي، ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلى إجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات المرتكبة داخل السجون، وخصوصا السجون التي تديرها جماعة الحوثي.

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الموثقة في اليمن، لا سيما عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة

وفي سياق الجرائم الحوثية نفذت ميليشيات الحوثي، فجر أمس حملة مسلحة ضد أهالي قرية (المشاخرة) في مديرية الحداء، شرقي مدينة ذمار، وأكد مصدر محلي أن الميليشيات تفرض حصارا خانقا على قرية المشاخرة، عقب قصف عشوائي قامت به بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منازل المواطنين في القرية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الأهالي.

في غضون ذلك أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن توثيق 143 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2020 تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف مؤسسات إعلامية.

على صعيد متصل، شنت ميليشيات الحوثي الموالية لايران هجوما لاذعا على المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيت، وأبدى محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للميليشيات الحوثية، امتعاضه من زيارة المبعوث الأممي، ووصف الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن خلال تغريدة له على تويترقائلا «بعض التحركات الأممية يمكن تصنيفها كبناء جسر إلى لا مكان». فيما شكك المتحدث باسم ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام في جدوى المساعي الأممية التي يقودها جريفيث واصفا زياراته بـ(الفارغة).

ضحايا قرية الحيمة بتعز:

8 قتلى.

24 مصابا.

63مداهمة للمنازل.

45 عملية اختطاف وإخفاء قسري

21 تفجيرا للمنازل.

مشاهدات يمنية

ميليشيات الحوثي تواصل قصف الأحياء المدنية بالحديدة غرب اليمن.

الجيش اليمني يستهدف تجمعا للحوثيين في رحبة جنوب محافظة مأرب.

وفاة مدني بانفجار لغم حوثي بحري زرعته الميليشيات في عرض البحر.

الشبكة اليمنية للحقوق: ميليشيات الحوثي ترتكب134 انتهاكا بحق أهالي الحيمة بتعز.