العراق يقبض على إرهابي «أشبال الخلافة»

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وقالت وزارة الداخلية العراقية إنه من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى أشبال الخلافة في محافظة كركوك».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس إلقاء القبض على إرهابي في محافظة كركوك ضمن ما يسمى «أشبال الخلافة».وقالت وزارة الداخلية العراقية إنه من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى أشبال الخلافة في محافظة كركوك».

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