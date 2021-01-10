بنس لا يستبعد عزل ترمب قبل 20 يناير

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ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية عن المصدر أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترمب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.وأكد المصدر أن نائب الرئيس وترمب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، وأشار مصدران مقربان إلى أن ترمب غاضب جدا من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.
وكان ترمب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونجرس، لكن الثاني رفض التدخل، وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.
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