شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبد الكريم عقب استخراج كارنيه العضوية: الملف الإعلامى أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، أن أبرز أولوياتها تحت القبة هو الملف الإعلامى ومحاولة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن وسائل الإعلام والدولة عبر العالم، كما أن البرلمان الجديد يسعى إلى تحقيق أوضاع أكثر أمانا واستقرارا وخدمة المواطن بالمقام الأول.

وأِشارت "عبد الكريم"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، بعد تسلمها بطاقة عضوية مجلس النواب، وذلك بعد اختيارها فى قائمة الأعضاء المعينين، إلى أن قرار اختيارها ضمن أعضاء مجلس النواب شرف تفتخر به وخطوة مميزة فى مشوارها المهني.

وأكدت النائبة الدكتورة دينا عبد الكريم، على أن المرأة تعيش أزهى عصورها والتمتع بحقوقها ولا سيما بالحياة النيابية، فقد وصل عدد النائبات فى مجلس النواب إلى 162 نائبة بنسبة 27% أى فاقت نسبة الـ 25% (ربع إجمالى المقاعد) التى نص عليها الدستور، وذلك إيمانا من الرئيس السيسى بقدرة وفاعلية المرأة على إحراز المزيد من الإنجازات وخدمة المجتمع ككل.

ولفتت إلى أن مجلس النواب يشهد تنوعا سياسيا فريدا لم يحدث من قبل، مضيفة أن تمثيل المرأة يعبر عن كيف وليس كم فقط، مضيفة: "المرأة نصف المجتمع وترعى النصف الآخر".

وتوجهت عضو مجلس النواب 2021، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على الحفاظ على حقوق المرأة وإنصافه لها وتمكينها بكل المجالات ليتصدر قائمة أول رئيس فى تاريخ مصر يحافظ على حقوق المرأة ويكرمها.