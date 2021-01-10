اخبار العالم

إغلاق 4 معامل تحاليل و5 عيادات خاصة غير مرخصة ببني سويف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر في مديرية صحة بني سويف حملة مكبرة استهدفت بعض المنشآت الطبية الخاصة في مركز ببا، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملة من إغلاق 4 معامل تحاليل، و5 عيادات خاصة، و3 مراكز للعلاج الطبيعي والتجميل، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.

وشددت الحملة على جميع الأطباء بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس .

وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم، وحرصًا على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.​

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا