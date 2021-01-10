صحة أسوان: توقيع الكشف المجاني على قرابة 94 ألف مواطن في ٢٠٢٠

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية في أسوان, اليوم الأحد, بيانًا بعدد القوافل الطبية التي جرى تسييرها خلال العام 2020، وكذلك عدد المستفيدين منها.

جاء في البيان أن مديرية الصحة نظمت خلال ٢٠٢٠ عدد ٥٨ قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين على مستوى المحافظة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على ٩٣ ألفًا و٧١٦ مواطنًا في مختلف التخصصات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.